Como, Ailey II apre la Stagione Danza del Teatro Sociale

Como, 7 novembre 2023 - Una serata di altissimo livello, con quattro coreografie eseguite da Ailey II, inaugura la Stagione Danza del Teatro Sociale di Como, sabato 11 novembre alle 20.30. Sul palco, una compagnia d’eccezione che unisce lo spirito e l’energia dei migliori talenti della giovane danza americana con la passione e la creatività dei migliori coreografi emergenti.

Ailey II è una delle compagnie di danza moderna più conosciute al mondo, un ensemble d’eccezione che unisce lo spirito e l’energia dei migliori talenti della giovane danza americana, con la passione e la creatività dei migliori coreografi emergenti, fondata nel 1974 da Alvin Ailey. In programma sono alcune delle coreografie più celebri del loro repertorio. Il primo pezzo è Enemy in the figure del 1989, sezione centrale dell'opera omonima di William Forsythe. Si prosegue con alcuni estratti di Freedom Series del 2021, una coreografia di Francesca Harper che viaggia attraverso un paesaggio di ricordi creando una serie di vignette che incarnano e immaginano un mondo in cui la memoria cerca di influenzare il futuro.

A seguire, The hunt del 2001: un’atletica coreografia per sei uomini firmata da Robert Battle rivela il lato predatore della natura umana e il brivido primitivo della caccia. Chiude il programma, un grande classico di Ailey. Utilizzando spirituals, canti religiosi, gospel e blues afroamericani, Revelations del 1960, è un’intensa esplorazione dei luoghi del dolore profondo e della gioia spirituale dell’anima. Info www.teatrosocialecomo.it