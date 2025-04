Con la primavera Cernobbio si riempie di 200 eventi: teatro, mercatini e laboratori didattici per i più piccoli

Cernobbio (Como), 6 aprile 2025 – Un anno ricchissimo, con 202 eventi che spaziano dalla cultura, allo svago fino alla tradizione, ma anche sport o mercatini. È la programmazione 2025 presentata dal Comune di Cernobbio, frutto di un lavoro condiviso con le realtà locali e pensato per offrire un’ampia varietà di esperienze. La Biblioteca comunale propone 17 iniziative, mentre Villa Bernasconi si conferma uno dei poli culturali più attivi della città con 72 eventi già in programma. Lo sport sarà rappresentato da 7 manifestazioni, e i 14 grandi eventi previsti costituiranno importanti occasioni di incontro per la comunità.

Libreria Bobbato Bambini Laboratorio

Spazio ai bambini

Arricchiranno inoltre il calendario 43 mercatini, dedicati a proposte artigianali, enogastronomiche e tradizionali. Tra gli esempi di appuntamenti più imminenti – tutti elencati man mano sul sito del Comune di Cernobbio – Parolario Junior dal 9 aprile con iniziative nelle scuole, seguite il 12 aprile alle 16 a Villa Bernasconi con “Farfalle nella pancia. Battiti di emozioni tra gioco e teatro” con Cristina Quadrio e Marta Stoppa, rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 agli 14 anni.

A Cernobbio ci sarà anche la possibilità di scoprire, o riscoprire, l'arte del fumetto manga

Fumetti manga

Inoltre lo spettacolo di danza “Era. Il potere della relazione”, al Museo Villa Bernasconi il 18 aprile alle 20, un corso di fumetto manga in cinque lezioni, che inizierà il 29 aprile in biblioteca e terminerà il 27 maggio, organizzato in due fasce d’età, 8-12 anni e a partire dai 13 anni. Grande attenzione è stata riservata al coinvolgimento delle associazioni locali: 18 realtà cernobbiesi saranno protagoniste attive dell’organizzazione dei numerosi eventi, 18 dei quali saranno realizzati in collaborazione con enti e soggetti del territorio, quasi tutti a Villa Bernasconi. La programmazione è stata definita fino ad agosto, e le ulteriori iniziative saranno integrate nei mesi successivi, in particolare a dicembre. Info con tutti gli appuntamenti sul sito del Comune: www.comune.cernobbio.co.it