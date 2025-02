Como, terzo patteggiamento in quattro anni: la Cassazione lo manda in carcere

Como, 18 febbraio 2025 – Il suo arresto, avvenuto a settembre 2023, quando la Squadra Volante di Como gli aveva trovato due chili di droga in auto, era sfociato nel terzo patteggiamento nel giro di quattro anni.

Il primo nel 2020, seguito da un’applicazione pena del 2023, e dai due anni concordati con il magistrato per quest’ultimo episodio. Ma lo stesso, il giudice che aveva formalizzato la sentenza, aveva applicato all’uomo, 48 anni di Como, la sospensione condizionale della pena, evitandogli di tornare in carcere. Una decisione che ha spinto la Procura di Como a presentare ricorso in Cassazione, ritenendo che l’imputato non ne avesse diritto. Ricorso che i giudici hanno accolto, disponendo l’invio degli atti a Como per formulare una nuova sentenza che tenesse conto della loro decisione. “Il giudice dell'esecuzione – dicono - ha erroneamente escluso che la sentenza di patteggiamento potesse costituire causa di revoca della sospensione condizionale della pena”. L’imputato andrà dunque incontro all’esecuzione di quest’ultima condanna, e delle due precedenti per le quali aveva ottenuto già il beneficio della sospensione.