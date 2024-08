Como, nella sala giochi pregiudicati e minorenni con la droga: maxi multa e 45 giorni di chiusura

Como, 14 agosto 2024 – Segnalazioni da parte dei residenti per situazioni di degrado: sono state la causa del controllo che ha portato la polizia a sospendere per 45 giorni l'attività della sala scommesse di piazza della Tessitrice a Como. Nel corso dei numerosi controlli svolti dalle forze dell'ordine e dalla Squadra Volante, sono inoltre state identificate diverse persone con precedenti penali, alcune delle quali con condanne per reati gravi e soggette a misure di prevenzione. Sono state anche trovate più volte sostanze stupefacenti, che sono state sequestrate, con denunce segnalazioni amministrative. Diversi i soggetti trovati in stato di ebbrezza e sottoposti ai provvedimenti di allontanamento, tramite la notifica di Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane, predisposti dalla divisione polizia anticrimine della Questura.

Un anno dopo, situazione invariata

Nonostante un precedente provvedimento emesso dal questore il 12 ottobre 2023, che prevedeva la sospensione dell'attività per 15 giorni, la situazione della sala scommesse non ha mostrato rilevanti segni di miglioramento. Un recente controllo ha portato alla luce un episodio particolarmente grave: all'interno della sala scommesse è stato trovato un minore, con precedenti penali e già condannato, intento a giocare. Il giovane, in possesso di sostanze stupefacenti, è stato immediatamente segnalato all'autorità amministrativa e la droga è stata sequestrata. Questa mattina, gli agenti della divisione Polizia Amministrativa della Questura hanno notificato al proprietario della sala giochi un verbale che prevede una sanzione amministrativa variabile tra i 5000 e i 20mila euro, mentre il questore di Como, Marco Calì, ha ordinato la sospensione dell'attività della sala scommesse per 45 giorni a partire da oggi.