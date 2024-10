Como, donati 50 biglietti per la mostra “Tuttoplessi” al reparto di Oncologia del Sant'Anna

Como, 17 ottobre 2024 - Cinquanta biglietti omaggio per l’ingresso alla mostra “Tuttoplessi” sono stati consegnati da Paola Re, presidente della Fondazione Bts Como Arte, alla dottoressa Monica Giordano, primario di Oncologia e presidente del Centro di Riferimento Oncologico Tullio Cairoli, un’associazione che opera da anni in convenzione con Asst Lariana, all’ospedale Sant’Anna. La mostra Tuttoplessi è un grande progetto espositivo, pensato appositamente per la città lariana, che presenta una sintesi di sessant’anni di carriera di Fabrizio Plessi, visionario pioniere della videoarte e delle videoinstallazioni in Italia. Allestita nel Palazzo del Broletto di piazza Duomo, presenta sei enormi portali tecnologici che rileggono le tematiche fondanti del suo lavoro, legate a elementi naturali quali l’acqua, il fulmine, il fuoco, la lava, l’oro, il fumo. La mostra è visitabile fino al 17 novembre, da lunedì a domenica, dalle 10 alle 18.