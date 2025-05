Como-Cagliari, tre tifosi denunciati: volevano entrare con biglietti falsi

Como, 11 maggio 2025 – Biglietti falsificati per cercare di entrare allo stadio in occasione della partita Como-Cagliari che si è disputata ieri allo stadio Sinigaglia. Tre persone sono state individuate e denunciate dalla polizia, due erbesi di 59 e 62 anni e un uomo di 68 anni di Anzano del Parco, in quanto scoperti a cercare di oltrepassare i tornelli con tagliandi che, al momento della lettura del codice a barre, sono stati segnalati come già utilizzati.

Il trucco

Nel corso dei controlli, nel settore distinti dello stadio, i tre tifosi sono stati individuati per aver presentato ai tornelli tagliandi falsificati: avevano sostituito i nominativi, facendo però emergere l’incongruenza sul lettore del tornello nel quale stavano passando il codice a barre, che ha segnalato i tagliandi come già utilizzati.

Tutti e tre sono stati accompagnati in Questura e denunciati a piede libero per il reato di uso di atto falso, mentre è stata avviata la procedura per l'emissione di un Daspo Sportivo. Casi di questo genere avvengono praticamente a ogni incontro.

La Questura di Como anche sabato, come sempre avviene, ha coordinato un rafforzamento del dispositivo di sicurezza, con presenze interforze, finalizzato anche a controllare l’affluenza in sicurezza dei tifosi di entrambe le squadre, con lo scopo di far raggiungere la zona dello stadio solo a chi fosse in possesso del regolare biglietto di ingresso, scoraggiando i tentativi di chi ne fosse sprovvisto.