Carabinieri Como, avvicendamenti al comando

Como, 12 settembre 2024 – Avvicendamenti di ufficiali al comando provinciale dei Carabinieri di Como.

Il Maggiore Pierluigi Mascolo, 45 anni, è il nuovo comandante della Compagnia di Como. Proviene da Follonica, dove ha ricoperto per quattro anni il ruolo di comandante di Compagnia, ma alle spalle ha anche un breve periodo a Como, incarichi in Sicilia, alla Compagnia di Lercara e poi di Cefalù, e successivamente ad Aprilia, oltre a una parentesi all’estero nell’ambito delle missioni di pace in Kosovo e Bosnia Erzegovina.

Il Tenente Pietro Di Gregoli, 56 anni, ha assunto il comando del Nucleo Investigativo: anche lui proviene da Follonica, dove comandava il Nucleo Operativo Radiomobile. In precedenza ha lavorato a lungo al Ris di Messina, in qualità di dattiloscopista e operatore Afis. Ha inoltre prestato servizio a Pozzuoli e Bacoli in Campania, e a Milazzo in Sicilia.