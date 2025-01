Cantù, brucia un deposito di materiali in polistirolo e poliuretano

Cantù, 10 gennaio 2025 - Intervento urgente dei vigili del fuoco questa mattina alle 10 a Cantù in via Baracca, dove è scoppiato un incendio che ha coinvolto un deposito esterno, per tipologia e dimensioni simile a un container.

Le squadre del distaccamento di Cantù e di Lomazzo sono arrivate in posto con quattro mezzi, e hanno lavorato per circa un’ora prima di riuscire a neutralizzare la combustione di polistirolo e poliuretano, che ha prodotto fumo in notevole quantità, generando una colonna visibile a distanza. Non sono state coinvolte persone e nessuno è rimasto intossicato. Sono da valutare le cause del rogo e i danni.