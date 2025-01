Cantù, chiusa la discoteca Spazio di piazza Garibaldi

Cantù (Como), 13 gennaio 2025 – Presenze superiori alla capienza consentita e mancanza della segnalazione di avvio attività: sono le due contestazioni, scaturite dai controlli svolti venerdì sera dalla polizia, che oggi hanno condotto alla sospensione dell’attività della discoteca Spazio di piazza Garibaldi a Cantù. Il provvedimento, emesso dal questore di Como Marco Calì, verrà revocato solo quando la procedura amministrativa carente sarà sanata dalla proprietà, presumibilmente nei prossimi giorni.

Il controllo è stato svolto dai poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa, che hanno subito accertato la presenza, all’interno del locale, di 220 persone, rispetto alle 205 consentite per motivi di sicurezza. Dall’esame delle autorizzazioni, è inoltre emerso che dal 2017, il locale ha condotto la sua attività di intrattenimento senza aver mai presentato al Suap le richieste di segnalazione di avvio attività di pubblico trattenimento, e non aveva mai ottemperato alla obbligatoria voltura della licenza a suo nome, risalente al 2004 e rilasciata al precedente titolare. Una carenza che ha imposto l’immediata sospensione della attività, in attesa che venga completato l’iter.