Cadorago, alla guida di un autocarro con documenti falsi: arrestato 41enne

Cadorago, 9 settembre 2023 - Viaggiava sull’autostrada A9 con patente e documenti contraffatti: un tunisino di 41 anni è stato arrestato dalla polizia stradale di Como.

Il controllo è avvenuto durante un pattugliamento nel tratto di Cadorago, quando la pattuglia ha fermato un autocarro il cui conducente, alla richiesta dei documenti, ha consegnato agli agenti una patente e una carta di identità portoghesi.

Gli agenti si sono immediatamente insospettiti, sia per le diverse origini del conducente e sia per le fattezze dei documenti mostrati: conducente e autocarro sono stati quindi portati in Questura, al Comando della Polizia Stradale dove, anche tramite informazioni raccolte all’Ambasciata del Portogallo a Roma, è emersa la contraffazione di entrambi i documenti.

In particolare, la carta d’identità è risultata anche essere un documento valido per l’espatrio, condizione che prevede l’arresto obbligatorio da parte degli agenti di Polizia Giudiziaria. L’uomo è quindi stato arrestato per il possesso di documenti contraffatti, e denunciato per la violazione delle norme sul soggiorno.