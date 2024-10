Blevio, alano di 50 chili cade in un torrente: lo salvano i vigili

Blevio, 29 ottobre 2024 – Era scivolato da una riva, scendendo lungo un costone di otto metri, e finendo dentro un torrente dove il cane, un alano del peso di cinquanta chili, era rimasto bloccato. Schiacciato contro la parete di roccia, aggrappato all’unico sperone sporgente, con la paura di cadere in acqua poco più sotto.

Il cane è stato salvato dai vigili del fuoco di Como, chiamati nelle ultime ore in via Enrico Caronti a Blevio, dove l’animale era accidentalmente scivolato da una riva finendo all’interno di un corso d’acqua. Da quel punto, non aveva nessuna possibilità di muoversi e soprattutto di risalire: in suo soccorso è arrivata la squadra Saf dei vigili del fuoco, specializzati in intervento speleo alpino fluviali: poco alla volte un vigile si è calato fino a raggiungere l’alano, che è stato imbragato e riportato nel punto da cui era caduto, dove lo aspettava il suo padrone.