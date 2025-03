Como, due biciclette elettriche rubate restituite ai proprietari

Como, 31 marzo 2025 - La collaborazione tra la Polizia Provinciale di Como e il Nucleo Bici Rubate della Polizia Locale di Milano, ha consentito di risalire ai proprietari di due delle biciclette elettriche sequestrate alcune settimane fa, e di restituirle loro.

Importante è stata la pubblicazione sulla pagina Facebook del Nucleo Bici Rubate, dove le immagini hanno permesso ai derubati di riconoscere i propri mezzi e contattare la Polizia Locale. La prima bicicletta era stata sottratta a un giovane di Garbagnate Milanese lo scorso ottobre all'esterno di una palestra, ed è stata consegnata ai suoi genitori venerdì scorso.

La seconda, è stata riconsegnata oggi a Matteo Bruschi, consigliere del Comune di Cormano. Anche questa era stata rubata a ottobre, direttamente dal garage di casa. Il sequestro risale a venerdì 21 febbraio, quando una pattuglia della Polizia Provinciale di Como aveva fermato un autocarro con targa del Marocco lungo via Napoleona a Como.

Il posto di blocco

Il veicolo, di massa superiore a 3,5 tonnellate, era stato sottoposto a verifica dagli agenti, che avevano identificato a bordo tre persone, di cui una era scappata. Gli altri due, cittadini marocchini residenti in Italia, erano stati denunciati per ricettazione, in quanto trovati in possesso di sei biciclette elettriche prive di documentazione di provenienza. Oltre alla denuncia, erano state contestate numerose violazioni al Codice della Strada, tra cui guida senza patente, malfunzionamento del cronotachigrafo e trasporto internazionale di merce senza la prescritta documentazione, per un totale di circa 8500 euro di sanzioni. Il veicolo era stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi in attesa del pagamento delle sanzioni. Le attività di indagine ora continuato per risalire ai proprietari delle restanti biciclette.