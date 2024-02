Bellagio, lotta all’abusivismo edilizio e tutela del demanio: intesa tra Comune e Guardia di Finanza

Bellagio, 29 febbraio 2024 – Il Comune di Bellagio e il Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Como hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per rafforzare la collaborazione operativa in occasione di controlli sul demanio lacuale del Lago di Como.

L’accordo è stato firmato dal sindaco di Bellagio Angelo Barindelli e dal comandante del Reparto operativo aeronavale tenente colonnello Paolo Zottola, per rafforzare la reciproca collaborazione e operare sinergicamente nella tutela del demanio lacuale.

Nel dettaglio, il Comune si impegna, per il prossimo triennio, a fornire alla Guardia di Finanza input informativi, che consentiranno agli uomini delle fiamme gialle di svolgere controlli, anche preventivi, sulle installazioni non autorizzate e nei confronti di casi di abusivismo edilizio. La Guardia di Finanza fornirà supporto via terra e via lago al personale del Comune nelle proprie attività di verifica.