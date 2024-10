Bellagio, trovato con mezzo etto di hashish: arrestato diciottenne. In casa una piantina di marijuana

Bellagio, 2 ottobre 2024 – Trovato con addosso mezzo etto di hashish e arrestato. A processo per direttissimo, questa mattina, è finito un diciottenne di Bellagio, controllato martedì sera da una pattuglia della stazione di Bellagio, che lo ha fermato in via alle Cascine.

I carabinieri gli hanno trovato addosso un panetto di 50 grammi di hascisc, proseguendo quindi la perquisizione nella sua abitazione, dove sono state trovate altre confezioni da 60 grammi ognuna della stessa sostanza, oltre a un grammo di cocaina, una pianta di marijuana alta circa 40 centimetri e tre bilancini di precisione.

C’erano inoltre materiali per il confezionamento della droga e una lampada a led utilizzata per favorire la crescita della piantina. E’ stato arrestato e processato questa mattina per direttissimo, dove ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione con pena sospesa.