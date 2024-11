Como, scarsa igiene: tre bar chiusi in città

Como, 28 novembre 2024 – Tre locali pubblici chiusi, 76 persone identificate e controllate, tra cui cui 44 stranieri e 30 con precedenti penali o di polizia a loro carico. Tredici sono gli esercizi commerciali ispezionati in particolare tra le zone di piazza San Rocco, via Napoleona, via Milano alta, via Leoni, raggiungendo anche le zone di via Bellinzona e Ponte Chiasso.

A sei di questi esercizi commerciali sono state elevate a vario titolo, contestazioni amministrative per quasi 70mila euro, tre invece sono i locali pubblici – uno in via Napoleona, uno in via Zezio, uno in via Bellinzona – immediatamente chiusi con la sospensione della licenza, a causa della scarsissima osservanza delle norme igienico sanitarie nella conservazione degli alimenti. Tra le persone identificate, sono stati sanzionati amministrativamente alcuni soggetti trovati in possesso di piccole dosi di stupefacente.

Sono i risultati del servizio interforze coordinato dalla Questura di Como su tutto il territorio cittadino, a seguito delle indicazioni fornite dal Prefetto Corrado Conforto Galli, iniziato mercoledì sera e proseguito per tutta notte.

Al servizio hanno partecipato numerose unità specializzate di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, affiancate da specialità come la Polizia Amministrativa e di Sicurezza e l’Ufficio Immigrazione della Questura, da un’unità cinofila della Guardia di Finanza e dei carabinieri, assieme a Nas e Nil dei Carabinieri, unità Amministrativa della Polizia Locale e personale di Ats Insubria, che hanno coperto l’intera città.