Asso, nasconde cocaina nei barattoli di plastica: 28enne arrestato

Asso, 18 aprile 2023 - Un controllo svolto lunedì pomeriggio dalla Squadra Mobile ad Asso, ha portato all’arresto di un ventottenne marocchino senza fissa dimora, Cherkaoui Tarik, trovato con due barattoli di plastica, all’interno dei quali c’erano 35 dosi di cocaina per un peso totale di 38 grammi, oltre a 4 grammi di hashish e ad altri 4 telefonini usa e getta.

L’uomo aveva inoltre 150 euro in contanti. Era alla guida di una Renault Scenic intestata ad un prestanome milanese proprietario di altre 80 auto, e si stava allontanando da un edificio dismesso, dal quale erano già usciti due nordafricani che avevano attirato l’attenzione della polizia. Nella casa in cui vive e dove si trovava un connazionale ventenne, denunciato a piede libero, sono stati trovati altri 7 grammi di cocaina e vario materiale idoneo al confezionamento e alla pesatura dello stupefacente.

Processato questa mattina per direttissima, il 28enne è stato portato in carcere al Bassone dopo il rinvio per la concessione dei termini a difesa.