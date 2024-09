Articoli di cancelleria e giocattoli non a norma: maxi sequestro a Como e Cantù

Como, 20 settembre 2024 – I controlli della Guardia di Finanza di Como, per verificare la conformità e sicurezza dei prodotti in vendita dagli esercizi commerciali, hanno consentito di mettere sotto sequestro 56mila e 600 articoli potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, e dei bambini in particolare.

Le verifiche, condotte anche a seguito di segnalazioni giunte al 117, i finanzieri della Compagnia Erba hanno sequestrato, in una attività commerciale, 18mila e 600 prodotti di cancelleria, articoli risultati privi delle indicazioni minime richieste dalla legge e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Non erano presenti infatti le avvertenze e la marcatura CE, obbligatorie, in particolare, per i prodotti destinati a bambini sotto i 14 anni.

Analogo intervento è stato effettuato dallo stesso Reparto anche a Cantù, dove sono stati sottoposti a sequestro, per le stesse violazioni, oltre 35mila articoli. Al titolare dell’esercizio commerciale è stato anche contestato il fatto di aver messo in vendita, tra i giocattoli per bambini, anche pallini per pistola soft-air destinati, per motivi di sicurezza, esclusivamente a ragazzi di età superiore ai 16 anni. Un terzo intervento è stato effettuato a Como dove i militari del Gruppo Como hanno controllato la merce di un ambulante.

L’attenzione dei militari si è concentrata, anche in questo caso, sui prodotti destinati ai bambini, per i quali, prima della commercializzazione, sono infatti previsti test sulla sicurezza e sulla composizione chimica maggiormente e comprensibilmente più stringenti. All’esito dell’attività sono stati sequestrati circa 3000 prodotti, privi delle indicazioni minime richieste per legge e per i quali non è quindi possibile essere sicuri che siano innocui, tra cui pennarelli e matite colorate.