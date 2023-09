Appiano Gentile, droga nel Parco Pineta: i boschi dello spaccio ai raggi X

Appiano Gentile, 12 settembre 2023 – Un controllo nei boschi che ha coinvolto tutte le forze di polizia, organizzato lunedì pomeriggio nell’area boschiva del “Parco Pineta”, sui territori di Appiano Gentile, Veniano, Oltrona San Mamette, Beregazzo con Figliaro e Olgiate Comasco, avvenuto in contemporanea con la stessa attività svolta dalla Questura di Varese nella zona del parco di loro competenza.

Finalizzato, come tutti quelli che lo hanno preceduto, a contrastare lo spaccio di droga che avviene quotidianamente nei boschi. Le attività svolte nel Comasco, coordinate dalla Squadra Mobile, hanno portato al controllo di 191 persone, 31 delle quali positive in banca dati per precedenti penali o di polizia.

Sono state controllate 115 auto e denunciati due cittadini di origine marocchina, di 35 e 23 anni, in Italia senza fissa dimora, rispettivamente per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza delle norme sul soggiorno. La Polizia Locale ha inoltre elevato 8 sanzioni amministrative al Codice della Strada e proceduto al fermo amministrativo di un veicolo. Al servizio hanno partecipato, assieme al personale della Questura, il Reparto Prevenzione Crimine di Milano, due unità cinofile della Polizia di Stato della Questura di Torino e una della Guardia di Finanza, militari della Guardia di Finanza di Como e agenti dei comandi di Polizia Locale di Appiano Gentile e Oltrona San Mamette.