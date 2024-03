Appiano Gentile: persona non autorizzata dietro il bancone, chiusa una sala giochi

Appiano Gentile, 4 marzo 2024 – Il questore di Como ha disposto la chiusura per tre giorni della sala giochi Elio’s bar di via Matteotti ad Appiano Gentile. I controlli svolti dalla Divisione Amministrativa, hanno accertato che la sala era presidiata, in diverse occasioni, da una persona non autorizzata alla sua conduzione, contrariamente a quanto impone la normativa.

Nonostante i ripetuti controlli, iniziati tempo fa in collaborazione con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato, la situazione non è cambiata e il questore, è quindi intervenuto con la sospensione dell’attività per tre giorni.

Verifiche che proseguono abitualmente per prevenire criticità nella gestione delle attività di questo genere, che dopo la sospensione, possono riprendere solo a fronte della regolarizzazione delle contestazioni.