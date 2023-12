Polizia Stradale, Antonio Prina nuovo dirigente

Como, 12 dicembre 2023 - Cambio al vertice della Sezione della Polizia Stradale di Como: ieri mattina ha formalmente assunto l’incarico di comandante della Sezione il Commissario della Polizia di Stato Antonio Prina, 56 anni di Monza.

Ha iniziato la sua carriera nella Polizia di Stato nel 1987 come agente ausiliario a Milano per poi conseguire la specializzazione a Cesena, nelle file della Polizia Stradale, prima ad Arona, poi a Milano e Seregno. È stato vicecomandante a Milano Ovest e poi a capo dell’Ufficio Verbali della Sezione Polizia Stradale di Varese, dove è stato nominato componente di commissioni d’esame, referente di progetti di formazione del personale, e per progetti nazionali di campagne sulla sicurezza stradale.