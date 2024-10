Ad Amalia Ercoli Finzi il riconoscimento alla carriera del Premio Città di Como

Como, 16 ottobre 2024 - Sono stati resi noti i nomi dei finalisti dell’undicesima edizione del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como. Il Premio alla Carriera 2024 sarà conferito ad Amalia Ercoli Finzi, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica nel 1962, tra le personalità più importanti al mondo nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali.

Amalia Ercoli Finzi

Il Premio Letterario, ha avuto 2500 iscritti per questa XI edizione, e in particolare sono state 123 le iscrizioni nella sezione Autobiografia, 79 nella sezione Bambini/Ragazzi, 12 nella sezione Giornalismo, 64 in quella Multimediale, 652 nella sezione Narrativa edita e 331 nella Narrativa inedita, 52 nella sezione Opera a tema, 70 nella sezione Opera dall'estero, 178 per l'Opera prima. Nella sezione Poesia edita le iscrizioni sono state 239, mentre per la Poesia inedita 195.

La sezione Racconto ha contato 96 iscrizioni, mentre la sezione Saggistica edita ed inedita si è attestata a 185. Numeri significativi che testimoniano l’impegno costante svolto dall'Associazione Eleutheria di Giorgio Albonico, ideatore e promotore della manifestazione, e dalla Giuria, composta da personalità note del panorama culturale e letterario italiano.

Sabato 9 novembre, nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, saranno resi noti i vincitori di tutte le sezioni, con riconoscimenti e premi per un montepremi di 30mila euro.