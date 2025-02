Alzate Brianza, a fuoco un autoarticolato carico di materiali ferrosi

Alzate Brianza, 18 febbraio 2025 – Il conducente dell’autoarticolato ha fatto in tempo ad accostare, quando si è accorto che nel carico si stava sviluppando un incendio. Ha staccato e distanziato di alcuni metri la motrice mentre chiamava i soccorsi, per metterla in sicurezza, davanti a una colonna di fumo bianco e intenso che diventata sempre più ampia. I vigili del fuoco sono arrivati poco dopo, sulla statale Briantea ad Alzate Brianza, pochi metri prima del rondò della zona industriale.

Dal semirimorchio, che trasportava materiale ferroso, era partito un incendio, le cui cause non sono ancora chiare. Per domare il rogo e ripristinare le condizioni di sicurezza, sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco arrivati da Erba e Cantù.

Nessuno è rimasto ferito o intossicato, e non ci sono state ripercussioni sul transito delle auto.