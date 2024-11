Como, accordo tra Questura e Fondazione Padri Somaschi per gli uomini “violenti”

Como, 22 novembre 2024 - Gli uomini che ricevono da Questura o carabinieri un “ammonimento”, potranno ora accreditarsi al consultorio di viale Varese per iniziare un percorso personale di consapevolezza.

L’accordo in materia di atti persecutori e violenza domestica, denominato “Protocollo Zeus”, è stato firmato in Questura a Como e la Fondazione Padri Somaschi Onlus – Unità Locale Consultorio Icarus – Servizio “Spazio per uomini che vogliono cambiare”. Firmatari del protocollo il Questore di Como Marco Calì e Padre Piergiorgio Novelli, legale rappresentante della fondazione che a Como ha sede operativa in viale Varese 19. Erano presenti alla firma anche il dirigente della Divisione Anticrimine, Primo Dirigente della Polizia di Stato Ilaria Serpi e la coordinatrice del Consultorio Icarus Marta Micelli.

Durante l’incontro sono emerse alcune testimonianze, sia da parte della responsabile del consultorio che dal dirigente dell’Anticrimine, secondo cui una significativa percentuale di uomini volontariamente e con anticipo, si sono rivolti alla fondazione per avviare un percorso di recupero.