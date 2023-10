Valentina Belotti scala l’Empire State Building di New York in soli 12 minuti

Bresciaz, 7 ottobre 2023 – Valentina Belotti è riuscita a conquistare l’Empire State Building alla sua prima partecipazione alla Run-up, gara di corsa sui grattacieli più iconica al mondo.

È la prima volta di un’italiana a chiudere per prima la classifica femminile in 45 edizioni: l’atleta dell’Unione sportiva Malonno, originaria di Temù, a 43 anni ha superato tutte le 145 avversarie percorrendo in salita le scalinate dell’edificio di Manhattan, che con i suoii 443 metri di altezza è stato l’edificio più alto del mondo per oltre trent’anni, tra il 1931 e il 1967.

Valetnina ha impiegato 12'37'' per salire gli 86 piani e 1576 gradini dell'Empire State Building, un tempo eccezionale con cui ha battuto la tedesca Verena Schmitz (13'56") e la statunitense Shari Klarfeld (14'05"). Quest'anno, a marzo, si era già aggiudicata, a Varsavia, nella prova che scala i 38 piani del Rondo 1.

Negli Stati Uniti era presente anche il marito di Belotti, Emanuele Manzi, anch'egli nell'Us Malonno, che si è classificato quarto nella gara maschile della Run-up, vinta dal malese Soh Wai Ching in 10' 36''.