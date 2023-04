Rugby Calvisano: uno scudetto in rosa e ora la sfida all'Eccellenza

Il Rugby Calvisano si è laureato campione d’Italia della serie A femminile. Una nuova, grande impresa firmata dalla società bassaiola, che ha aperto alle “Calvignare” le porte dell’Eccellenza.

La vittoria in finale

È questo il prestigioso frutto della finale vinta con il Volvera (19-17) sul neutro di Parabiago e di tutta una stagione che ha visto le ragazze allenate da Alessandro Cudicio sempre protagoniste di un percorso di alto livello. Una voglia di vincere e di continuare a stupire che ha contagiato l’intero ambiente giallonero e che ha permesso a Signorini e compagne di superare tutti gli intoppi che hanno caratterizzato la vigilia della finalissima, da qualche problema fisico di troppo sino all’assenza di un elemento cardine come Sara Seye, impegnata con la nazionale e quindi indisponibile per la sfida che ha portato il Calvisano sul gradino più alto del podio.

Al termine di una gara sempre combattuta ed aperta con le mai dome piemontesi del Volvera, le “Calvignare” hanno così realizzato il grande “sogno” che all’inizio del torneo era una semplice speranza, ma che nemmeno nel cuore dello spogliatoio è stato pronunciato a voce alta.

La sfida a Parabiago

L’incontro di Parabiago ha completato nel migliore dei modi il cammino della compagine di Cudicio, che nel primo tempo ha saputo rispondere colpo su colpo agli spunti delle rivali sino a mettere a segno con Signorini la punizione che ha portato il punteggio sull’8-7 alla fine del primo tempo. Nella seconda frazione di gioco le giallonere allungano con decisione sino al +9, ma devono fare i conti con il ritorno del Volvera, che si riporta a solo due punti dalle bresciane, ma non riesce ad operare il sorpasso. Lo scudetto finisce così sulle gloriose maglie del Calvisano che, adesso, avrà la stimolante opportunità di programmare la nuova stagione in Eccellenza, cercando di preparare il tutto nel migliore dei modi per consentire così alle “Calvignare” di farsi trovare pronte e competitive anche per il confronto ai vertici del rugby femminile.