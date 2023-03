Brescia, non ci sono alternative: bisogna conquistare la Cittadella

Bisoli nella partita contro il Bari

Brescia, 28 febbraio 2023 - Il Brescia è chiamato a tornare subito in campo e domani alle 20.30 renderà visita ad un avversario tradizionalmente ostico come il Cittadella per una partita che definire delicata è riduttivo. I patavini, che vantano appunto precedenti favorevoli con le Rondinelle, sono carichi per prezioso successo colto in pieno recupero in casa della Ternana e sono alla ricerca di altri punti per allontanarsi in modo definitivo da quella zona calda che tiene imprigionata la formazione biancazzurra. La squadra che ha visto approdare sulla sua panchina sempre calda Gastaldello, al contrario, naviga al penultimo posto, è reduce da sette sconfitte consecutive e si trova nel vortice di una crisi che sembra senza fine.

Nell’ultima gara con il Bari, Bisoli e compagni hanno fatto intravedere qualche timido progresso, ma, nonostante questo, è arrivato l’ennesimo ko e, soprattutto, il gol è rimasto un miraggio. Il nuovo tecnico bresciano, comunque, ha fatto i complimenti ai suoi giocatori e si è detto convinto che è stata intrapresa la strada giusta per trovare la svolta di questa sofferta stagione.

Uno scatto d’orgoglio che può (e deve) arrivare domani sera in terra veneta, dove il Brescia deve tornare a fare punti e a mettere in mostra il giusto spirito. Visti anche gli impegni ravvicinati (domenica i biancazzurri dovranno vedersela con il Cagliari), mister Gastaldello è chiamato anche a gestire al meglio le forze di un gruppo che deve ritrovare fiducia e convinzione. In questo senso sono possibili diversi ballottaggi in una formazione che, in ogni caso, vedrà Ayé quale principale terminale offensivo, supportato da due trequartisti avanzati. Per il resto, confermata (o quasi) la difesa, il tecnico biancazzurro dovrà definire il terzetto che avrà il compito di costruire gioco e rilanciare le speranze del Brescia nella “tana” del Cittadella degli ex Crociata ed Embalo e di diversi altri giocatori che puntano a far risalire la compagine granata.



Probabili formazioni:



Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Pavan, Mattioli (Perticone), Frare, Giraudo; Vita, Branca, Mastrantonio; Crociata; Maistrello (Asencio/Embalo), Antonucci. All: Gorini.

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci (Lezzerini); Karacic (Jallow), Adorni, Cistana, Huard (Pace); Bisoli, Van De Looi, Ndoj (Bjorkengren); Galazzi (Listkowski), Rodriguez; Ayé. All: Gastaldello.