Il Brescia supera il Cosenza e “vede” la salvezza

Vittoria importantissima in chiave salvezza per il Brescia che, in una delle sue stagioni più tormentate di sempre, “vede” la permanenza in serie B grazie al successo contro il Cosenza, una delle rivali dirette.

I biancoblù guidati da Gastaldello con i tre punti conquistati al Rigamonti oggi, lunedì 1 maggio, salgono al sedicesimo posto, agganciando proprio i silani e il Cittadella a 38 punti, fuori dalla zona caldissima che vuol dire retrocessione diretta.

La partita

Primo tempo da dimenticare. Il Brescia scende in campo con evidente timore – più che per l'avversario, per l’importanza della posta in palio – e conclude poco. Anzi, deve ringraziare Andreacci che al 15’ salva su Zilli, agevolato da un rinvio scentrato di Cistana.

Le rondinelle nella prima frazione sono tutte in un paio di tiri da fuori di Niemeijer e Aye che fanno il solletico all’estremo difensore avversario.

Tutt’altra storia nella ripresa. I padroni di casa, sospinti dal tifo di un Rigamonti pieno come nei giorni migliori, si buttano all’arrembaggio e collezionano angoli. Al 10’ il match si sblocca: merito di Adryan che pesca il jolly riprendendo in girata un tiro sbagliato di Bisoli.

Sull'onda dell’entusiasmo arriva il raddoppio: angolo di Bjorkengren, Cistana svetta su tutti e infila Micai di testa. Non cambia nulla fino al 44’ quando D’Orazio riapre il match, accorciando le distanze per il Cosenza. Qualche brivido, ma il risultato non muta.

I prossimi impegni

Guai a pensare che la missione sia compiuta. Saranno decisive le prossime tre gare – contro Parma, Pisa e Palermo, tutte squadre che possono ancora coltivare la speranza playoff – ma la strada imboccata è quella giusta.