Brescia, 22 giugno 2019 - Maltempo in Valcamonica: nelle scorse ore le forti piogge e il vento hanno causato allagamenti in diversi centri della Bassa Valle. Interventi dei vigili del fuoco a Darfo, Borno e Bienno, con rami caduti sulle strade e allagamenti.

Col passare delle ore altri fenomeni temporaleschi si attiveranno in modo molto irregolare un po' su tutte le regioni settentrionali con maggior coinvolgimento dei rilievi alpini e prealpini ma in rapido sconfinamento verso i comaparti pianeggianti. La fase temporalesca proseguirà nel corso del pomeriggio quando ad essere maggiormente coinvolte saranno soprattutto l'ovest del Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna ed in seguito tutto il Triveneto. Prestare attenzione lungo le strade per possibili improvvisi allagamenti. Il contesto meteo migliorerà verso sera e durante la notte.