Yordi Baroldi, ritrovata dopo 24 ore la giovane scomparsa a Brescia

Gargnano (Brescia) – È stata rintracciata nel tardo pomeriggio a Peschiera del Garda Yordi Baroldi, la 19enne di Gargnano scomparsa dalla serata di sabato 20 maggio al termine di una gita a Milano con i compagni del liceo Fermi di Salò.

La ragazza sta bene, a ritrovarla sono stati i carabinieri. Ancora non sono stati chiariti i motivi che hanno spinto la ragazza a non dare più notizie alla sua famiglia. Il papà della giovane, Marco Baroldi, aveva pubblicato nella serata di sabato sulla sua pagina Facebook un appello urgente per ritrovare la figlia di cui non aveva più notizie dalle 16.30 della stessa giornata, e sporto denuncia ai carabinieri.

Il suo appello era stato condiviso e rilanciato sui social network e questa sera finalmente il sospiro di sollievo: dopo 24 ore di angoscia la 19enne è stata rintracciata dai carabinieri a Peschiera del Garda e riconsegnata ai genitori