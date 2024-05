Fuga dal paradiso di Socotra, i turisti bresciani sono arrivati negli Emirati Arabi

Brescia, 5 maggio 2024 – L’incubo è finito: l'aereo con 15 turisti italiani rimasti bloccati per alcuni giorni nell'isola yemenita di Socotra è atterrato negli Emirati Arabi Uniti.

Il gruppo - composto da lombardi, veneti e un riminesei - era partito da Abu Dhabi il 23 aprile con l'unico volo settimanale che porta all'isola.

Ma, a causa della guerra civile in atto ormai da anni e le conseguenti difficoltà sui voli, nessuno di loro era potuto rientrare nei tempi previsti.

Socotra, una grande isola al largo dello Yemen in direzione della Somalia, resta una destinazione esplicitamente sconsigliata sul sito dell'Unità di Crisi della Farnesina "Viaggiare Sicuiri”.

"Ho appena sentito pochi minuti fa la coppia di turisti bresciani atterrati ad Abu Dhabi con un volo decollato questa notte dall'isola di Socotra. Stanno ovviamente tutti bene non essendoci mai stata alcuna emergenza particolare e tra poche ore torneranno in Italia. Un ringraziamento doveroso va alla Farnesina ed alla nostra Ambasciata ad Abu Dhabi che si sono prontamente attivate per fornire ogni tipo di assistenza a tutti i nostri connazionali".

Lo afferma Giangiacomo Calovini, capogruppo di FdI in commissione Affari esteri della Camera. “Tuttavia non possiamo non sottolineare come le indicazioni sul portale Viaggiare Sicuri siano sempre fondamentali e come queste debbano essere seguite da ogni nostro concittadino prima di ogni viaggio all'estero”, conclude.