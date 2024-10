Week-end a tutto fantasy. Il bello dell’horror al Castello di Brescia

Al via Mysteria, il festival delle luci e delle culture fantastiche, che trasforma il Castello di Brescia nella casa della fantasia, mescolando musica, letteratura, tecnologia e spettacolo. Ideato e promosso dall’associazione culturale Cieli Vibranti e da Scena Urbana, fino a domani, 27 ottobre, il Festival porta in Castello tantissime iniziative. Di sera, lo spettacolo delle luci permettere di immergersi nel fantasy tra installazioni luminose, esperienze sonore e visive spettacolari. Di giorno, i visitatori possono scoprire libri, film, fumetti, grazie a conferenze e laboratori. "Il progetto - spiegano i direttori artistici Fabio Larovere, Andrea Faini e Anna Berna - è nato per invitare alla lettura bambini e ragazzi e per coinvolgere le famiglie. Siamo convinti che il Festival sarà capace di dar vita ad un immaginario nuovo ed è un’occasione sia per i visitatori che per le numerosissime realtà coinvolte.

Abbiamo dato vita ad una sinergia unica, dalle accademie di belle arti alle biblioteche, dalle scuole alle case editrici, dalle Università alle associazioni con l’obiettivo di aggregare le persone nel segno dell’arte e della creatività e rendere la città più bella e più viva". A lungo considerata un genere minore, caratterizzato da esiti artistici modesti e una vocazione al puro intrattenimento, la cultura fantastica – nelle sue tre principali declinazioni di fantasy, fantascienza e gotico/horror – è oggi stata ampiamente rivalutata dalla critica e raggiunge un pubblico molto vasto e trasversale.

Le opere di autori come George R. R. Martin ("Il Trono di Spade") e il crescente interesse per i mondi immaginari in film, serie TV, colonne sonore, videogiochi, performance artistiche testimoniano l’impatto crescente dei temi che questi generi affrontano, particolarmente in ambito giovanile. Mysteria intende diventare un appuntamento annuale adatto a tutti con una particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti, facilitandone l’accesso alla cultura nelle sue diverse forme. Grazie al linguaggio condiviso del fantastico e uno spazio comune da vivere nel segno del gioco e della creatività, il festival vuole coinvolgere un target abitualmente difficile da raggiungere, per un’esperienza artistica alla portata di tutti.