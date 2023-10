Brescia, resta grave il vigile del fuoco travolto dal muro di un fienile

Brescia, 23 ottobre 2023 – È in gravi condizioni il vigile del fuoco del distaccamento di Darfo Boario Terme che ieri alle 18 è stato travolto da un muro mentre con i colleghi si occupava della bonifica di una stalla fienile, andata a fuoco nella notte. Purtroppo è accaduto l’imprevedibile: mentre stava spegnendo gli ultimi focolai, è rimasto schiacciato dal crollo improvviso di una porzione di muro del fienile.

L’uomo, un vigile esperto, 43 anni, è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale a Brescia con l’elicottero, dove ora medici e infermieri si stanno prodigando per lui. Gravi le ferite da schiacciamento che ha riportato

Un episodio analogo, si era verificato alle 23,30 di sabato, si è verificato anche a Castenedolo nella Bassa bresciana. Anche in quel caso il fuoco si è propagato dal fienile. E anche in quel caso degli animali sono stati salvati. Sia a Borno sia a Castenedolo i danni sono stati particolarmente ingenti. A Castenedolo non si sono tuttavia registrati feriti.