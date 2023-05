Sulzano: Valerio Staffelli sul lago di Iseo con i carabinieri

Sulzano (Brescia) – Valerio Staffelli oggi, giovedì 18 maggio, è stato ospite del lago d’Iseo, della Franciacorta e dell’Ovest Bresciano per girare una puntata di “Valerio Staffelli inviato speciale con i carabinieri”, in cui racconta la quotidianità degli uomini dell’Arma nei loro vari nuclei.

Questa volta Staffelli è stato ospite dei carabinieri della Compagnia di Chiari, con i quali ha passato in rassegna il territorio, salendo anche sulla motovedetta in servizio sul lago d’Iseo, fino ad approdare a Sulzano tra lo stupore dei presenti e di chi stava prendendo il battello per recarsi a Monte Isola.

Il reporter di Striscia la Notizia e gli uomini dell'Arma sono stati gentilissimi con tutti. L’uomo dei tapiri ha accolto con simpatia le numerose richieste di fotografie, autografi e saluti.