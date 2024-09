Valcamonica allarme rientrato. Treni regolari

Allarme rientrato in Valcamonica per l’ondata di maltempo che la notte tra giovedì e venerdì si è abbattuta sulla provincia di Brescia, creando danni e generando preoccupazioni in Valcamonica. L’emergenza più seria si era verificata a Darfo con l’esondazione del torrente Budrio sulla Provinciale 24. Un’emergenza che aveva reso necessaria l’immediata evacuazione di cinque abitazioni, con venti persone in tutto, tra cui una allettata, che sono state alloggiata tra parenti e alberghi. La presenza di detriti e fango aveva bloccato anche la linea ferroviaria Brescia Iseo Edolo, tra Pisogne ed Edolo. Ore di lavoro senza sosta dei volontari di protezione civile e dei vigili del fuoco hanno permesso di sistemare in tempo record l’alveo del torrente, di pulire strade e cantine inondate dal fango, così che già la notte tra venerdì e sabato le persone sgomberate sono potute tornare a dormire nei rispettivi appartamenti. È in corso di rimozione il materiale franato lungo la Provinciale 92 a Malegno, mentre è stata ripristinata la circolazione sull’intera linea ferroviaria. B.Ras.