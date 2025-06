Manovale cade dal ponteggio. Ferito lui e il collega vicino

Incidente sul lavoro ieri mattina a Coccaglio, sul cantiere di costruzione di una vasca per il biometano. Due operai si sono feriti. Stando alle prime ricostruzioni, i due lavoratori erano impegnati nello smantellamento dei casseri, le strutture temporanee utilizzate per contenere il calcestruzzo, quando uno è precipitato dal ponteggio, cadendo da un’altezza di diversi metri. I vigili del fuoco lo hanno recuperato con l’autoscala e, dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasportato in eliambulanza verso gli Spedali Civili di Brescia. Non risulta essere in pericolo di vita. Il secondo operaio, invece, sarebbe stato colpito al braccio, riportando ferite meno gravi. Entrambi erano coscienti al momento del soccorso. A chiamare il numero unico per le emergenze sono stati i colleghi presenti sul posto. Da Brescia sono state inviate alcune ambulanze a cui si sono aggiunti un’automedica e l’elicottero, i pompieri, i carabinieri e i tecnici dell’Ats. Ora si cercherà di capire se tutte le vigenti leggi relative al lavoro nei cantieri siano state rispettate. Quello accaduto ieri non è che l’ennesimo infortunio sul lavoro accaduto nel Bresciano da inizio dell’anno, dove purtroppo si sono registrate anche delle vittime.

Milla Prandelli