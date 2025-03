Slavina killer sull’Adamello, la vittima era un famoso speaker radiofonico tedesco

La vittima della slavina di lunedì scorso sopra il passo del Tonale, sul massiccio dell’Adamello, era uno speaker radiofonico molto noto in Germania. Si tratta di Gerhard Johannes Reuter, 49 anni, nato ad Augsburg e residente a Ascholing, dove attualmente gestiva una società di organizzazione eventi.

Reuter, che aveva da poco lasciato Antenne Bayern: una radio bavarese, era in vacanza sulla neve da qualche giorno. Appassionato di montagna e delle Alpi, si trovava con altri due amici: un tedesco e uno spagnolo. Il gruppo aveva chiesto alla guida alpina bresciana Andrea Tocchini di condurlo verso il ghiacciaio dell’Adamello. Purtroppo le temperature alte e il sole hanno causato il distacco di un fronte nevoso di circa 500 metri che non ha lasciato scampo a Reuter. Lo scialpinista è stato estratto dalla neve in arresto cardiaco e ha perso la vita durante le operazioni di rianimazione.

Si sono registrati anche due feriti. Uno di essi è la guida alpina Andrea Tocchini, di Bovezzo. Il bresciano è restato sotto la valanga con l’altro tedesco del gruppo, di 51 anni. Attualmente è in ospedale a Trento in terapia intensiva ma fuori pericolo. L’altro uomo è a Rovereto. Anche lui non è in pericolo di vita.