Urta un’automobile e finisce nel fosso. Grave motociclista

Le strade bresciane continuano a mietere morti e feriti in questa estate passata dalle piogge torrenziali alle temperature torride. L’ennesima vittima registrata è stata il motociclista Ivano Baroni, di 67 anni, morto dopo aver perso il controllo della sua motocicletta sulla tangenziale di San Zeno Naviglio. La sua motocicletta ha urtato il guard-rail, lui è stato sbalzato di sella ed ha fatto un volo di una ventina di metri. Per recuperare il corpo è stato chiuso un tratto dell’A21.

L’ennesima croce sulle strade, e la raffica di incidente sembra non arrestarsi. Ieri a Carpenedolo, un motociclista ha subito gravissime lesioni in uno scontro frontale con l’auto guidata da una pensionata. La motocicletta dopo la collisione con l’auto è finita contro un paolo della luce e lì è rimasta incastrata, mente il centauro di 43 anni è rotolato in un fosso. Gli operatori del numero unico 112 di Brescia hanno inviato sul posto due ambulanze, un’automedica, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Dopo essere stato stabilizzato il motociclista è stato trasportato ai Civili in codice rosso. È stato prima affidato ai medici e infermieri del Pronto Soccorso e poi a quelli del reparto di Rianimazione.

Mi.Pr.