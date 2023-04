Uno su due vive con la rata. Cala il valore dei mutui

Un lombardo su due ha un prestito e una rata da rimborsare. Nel 2022 l’indebitamento medio rispetto all’anno precedente è salito a 42.141 euro, una cifra più alta (+3,5%) del 2021 (40.702 euro). In base all’ultimo aggiornamento della “Mappa del Credito“ di Mister Credit sulla base dei dati disponibili in Eurisc, il sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF, a diminuire è invece l’importo della rata media: 356 euro in Lombardia. Nel 2021 chi aveva un mutuo o un’altra forma di prestito rimborsava 16 euro in più al mese, l’1,1% in più. Segno della difficoltà da parte dei consumatori nell’ammortizzare il debito con la crescita dell’inflazione e il calo del potere d’acquisto.

L’incidenza dei mutui sul totale delle forme di finanziamento è del 24,4% in Lombardia. Un prestito su cinque. L’aumento dei tassi da parte dalla Bce iniziato nella seconda metà del 2022 ha avuto come primo effetto il calo del valore medio del mutuo che in Lombardia è sceso a 157.217 euro. In base ai dati raccolti dall’Osservatorio di Facile.it sulle richieste di finanziamenti per la prima casa nel secondo semestre, Milano è la provincia lombarda dove è stato richiesto l’importo medio più alto (177.039 euro), seguita da Monza e Brianza (151.917 euro), Varese (147.228 euro), Como (146.854 euro) e Lecco (144.567 euro) a chiudere le prime cinque. Brescia, sesta con una domanda media di 143.460 euro, è vicina, mentre Sondrio (138.750 euro) e Bergamo (137.052 euro), settima e ottava posizione, sono già più distanti. Nelle ultime quattro posizioni si trovano tutte le province della Bassa Lombardia: Mantova con 128.866 euro precede Pavia (123.457 euro). Chiudono Cremona (117.332 euro) e Lodi (116.440 euro) con i valori più bassi. L.B.