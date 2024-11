Unione ciechi e ipovedenti. Concerto per il secolo di attività

Concerto di chiusura del fitto calendario di appuntamenti proposti dalla sezione bresciana dell’Unione ciechi e ipovedenti (Uici) in questo 2024, in occasione della celebrazione dei cento anni della sua fondazione. Oggi, alle 20.30 al Teatro Sant’Afra di Brescia, ci sarà lo spettacolo gratuito e ad ingresso libero “Non credo ai miei occhi“, una serata in cui artisti non vedenti, ipovedenti e vedenti condivideranno la passione e l’amore per la musica. Parteciperanno allo spettacolo Paolo Ambrosi, Angel Luis Galzerano, Andrea Bettini, Eva Feudo Shoo, Lucia Grassi, Carlo Giardino, Giuliano Prandelli, Andrea Sarnico ed Irene Verzeletti. Ospite d’onore e padrino della serata, sarà Giorgio Zanetti, comico e presentatore bresciano. "Si consolida così un legame sempre più stretto con il tessuto sociale bresciano, del quale l’Unione è parte integrante – commenta la presidente della sezione bresciana Sandra Inverardi –. In quest’anno di eventi, la grande partecipazione di pubblico ha dimostrato come i nostri servizi siano apprezzati per ciò che sono e vogliono essere: un bene comune, non riservato alle persone non vedenti, bensì a disposizione della collettività". Tra queste opportunità spicca il Centro del libro parlato Fratelli Milani, che nel 2024 ha compiuto 50 anni: sono circa 26mila gli audiolibri disponibili online, distribuiti gratuitamente e in tempo reale a tutti gli iscritti. Federica Pacella