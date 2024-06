Un festival jazz “aziendale“: "Per il benessere di tutti"

Antichi greci e mecenatismo sono stati l’ispirazione, la passione per musica ha fatto il resto, tramutando la volontà di creare benessere per i dipendenti e per il territorio in un vero e proprio festival. Partirà oggi la seconda edizione del Saluber Jazz Festival, iniziativa (unica in Italia nel suo genere) che l’azienda Saluber, riferimento nel settore della disinfestazione e del pest control, organizza soltanto con le proprie forze, senza il sostegno di sponsor. "L’idea del Saluber Jazz Festival è nata durante un evento in Confindustria – spiega Ciro D’Amicis, CEO della Saluber Disinfestazioni, grande appassionato di musica - Dopo il Covid, ho cercato un modo per migliorare ulteriormente il benessere delle persone oltre il mio lavoro. Con una grande passione per la musica, ho visto un’opportunità per unire passione e professione, organizzando un festival musicale in azienda come segno di restituzione al territorio". Lo scorso anno, l’azienda di Calcinato aveva ospitato 2000 persone per 4 eventi. Quest’anno due dei 3 eventi sono già sold out (900 persone la capienza massima). Il festival vede la partecipazione di musicisti di fama internazionali, con la direzione affidata all’artista cubano Ernesto Rodriguez, più noto come Ernesttico. Il 28 giugno, nel piazzale di Saluber, il pubblico potrà ascoltare il concerto del Nick the nightfly 5tet, composto da Nick The Nightfly, Jerry Popolo, Pietro Lussu, Francesco Puglisi, Amedeo Ariano. Il 29 giugno è atteso il concerto del Richard Bona Trio, formato da Richard Bona, Ciro Manna e Nicolas Viccaro. Il 30 giugno il gran finale con il gruppo Yilian Cañizares Habana Bahia, con Yilian Cañizares, Yasser Herrera ‘El Gozo’, Childo Tomas, Japa System, Ernesttico e Daniele Valentini. F.P.