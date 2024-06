Un aperitivo speciale al Castello

Metti una sera in castello: il 28 giugno, arriva “Ape da noi”. Organizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Brescia nel solco del Festival dei Sapori, torna il tradizionale appuntamento nato per dare a cittadini e turisti la possibilità di incontrare le eccellenze enogastronomiche di città e provincia, in particolare le De.Co. (bossolà, biscotto bresciano, persicata, pirlo e bertagnì). Saranno presenti anche le delegazioni delle città gemellate con Brescia, Darmstadt, Logroño, Betlemme, Troyes, e di Kaunas (prossima gemellata) che presenteranno una selezione dei loro prodotti tipici in due momenti. Dalle 18 alle 24 mostra mercato dei prodotti tipici di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. C’è la possibilità di fruire liberamente degli spazi del Castello, consumando in autonomia un aperitivo pic-nic. Per l’occasione i musei del Castello, Museo delle Armi Luigi Marzoli e Museo del Risorgimento Leonessa d’ItaIia, saranno aperti gratuitamente fino alle 21. F.P.