Tutti i santuari dove chiedere l’indulgenza

Anche in città cominciano gli eventi per l’anno Santo Giubilare, che proseguiranno fino al 28 dicembre 2025. La Diocesi ha comunicato che "secondo il desiderio del Santo Padre, per tutta la durata dell’Anno Santo, a partire dal 29 dicembre, siano costituite chiese giubilari nella diocesi di Brescia, insieme con la chiesa cattedrale". Vale a dire il santuario della Santissima Annunciata di Piancogno, il santuario della Madonna della Neve di Adro, il santuario di Maria Rosa Mistica Madre della Chiesa a Montichiari, il santuario della Madonna Nascente di Tignale, il santuario della Beata Vergine della Misericordia di Bovegno, il santuario della Madonna della Stella di Cellatica, il santuario della Madonna di Valverde a Rezzato e il santuario di Santa Maria delle Grazie a Brescia. È in queste chiede che si potrà ottenere l’indulgenza secondo le disposizioni del Papa. Mi.Pr.