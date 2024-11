Castelcovati, tenta di truffare un’anziana con la scusa dell’incidente in auto: 18enne arrestato

Brescia, 16 novembre 2024 – Ennesimo caso di truffa agli anziani: nei guai un 18enne napoletano, intercettato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Chiari dopo aver cercato di raggirare una signora.

L'inganno è quasi sempre lo stesso: un complice contatta telefonicamente la potenziale vittima rappresentando che un congiunto ha causato un sinistro stradale cagionando gravi lesioni ad un'altra persona e per questo rischia l'arresto salvo che la parte lesa non venga immediatamente risarcita del danno. Una volta in presenza della vittima, facendo leva sulla sua vulnerabilità e sugli affetti familiari, il truffatore si fa consegnare tutto il denaro ed i valori che la E così è stato anche in questo caso. Il giovane napoletano, dopo la telefonata di rito, nel primo pomeriggio di ieri, si è presentato a Castelcovati presso l'abitazione della vittima designata, dalla quale si è fatto consegnare vari monili. Nel frattempo, però, l’anziana si era insospettita e aveva chiamato i carabinieri.

Così, il 18enne non è andato lontano: il ragazzo è stato infatti fermato immediatamente dopo aver commesso il reato mentre si allontanava. L'arresto è stato convalidato venerdì mattina per direttissima e per il giovane sono stati disposti i domiciliari presso la residenza di Napoli.