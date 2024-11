Trovare casa è impossibile. Appello dei sindaci al Governo: "Servono nuovi investimenti"

"Il Governo non ha ancora messo in campo misure strutturali per fronteggiare la crisi abitativa, che è un’emergenza sociale crescente". Anche l’assessore alle Politiche per la casa e all’Housing sociale del Comune di Brescia, Alessandro Cantoni ha firmato la nota congiunta della rete nazionale degli assessori alle Politiche abitative che replica alle affermazioni del ministro Salvini sul tema. "Il Dl ‘Salva Casa’ è un intervento che affronta solo marginalmente questioni di carattere burocratico, senza però dare risposte concrete a milioni di persone in difficoltà", è quanto si legge nella dichiarazione congiunta degli assessori della rete a cui anche Brescia aderisce con Bologna, Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Perugia, Cagliari, Padova, Verona, Vicenza, Udine, Parma, Lodi, Bergamo, Lecco e Monza. "Manca un vero piano per incrementare l’edilizia residenziale pubblica, per contenere gli affitti e per sostenere l’abitare dignitoso nelle grandi città come nei comuni più piccoli. Abbiamo ripetutamente chiesto un incontro al Ministro Salvini proprio per discutere di una legge nazionale sul diritto alla casa che intervenga sull’edilizia popolare, sui vuoti urbani ed aree dismesse, per un aumento sostanziale dei fondi per l’affitto e la morosità incolpevole (cancellati proprio da questo Governo) e per una normativa che regoli gli affitti brevi che stanno stravolgendo il mercato residenziale. Questa richiesta, rappresentata da un’alleanza municipalista per il diritto all’abitare, rimane ad oggi inascoltata dal Governo.

Nessuna risposta ma solo proclami nei convegni e nelle aule parlamentari". Cantoni, con gli altri, chiede "un intervento immediato e concreto che non si limiti alle forme di snellimento del Salva Casa, ma si concentri sul sostegno all’edilizia residenziale pubblica e sociale e sul rendere il diritto alla casa tutelato ed esigibile. Ogni ulteriore ritardo, ogni mancato ascolto, ogni azione inefficace del governo non farà che aggravare una situazione già critica, trasformandola in una vera e propria bomba sociale nelle nostre città". Federica Pacella