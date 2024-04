Trent’anni fa la prima apparizione: "Da allora la mia vita è cambiata"

È conosciuto per le sue visioni della Vergine e per avere creato l’Opera Mamma dell’Amore e l’Oasi Mamma dell’Amore di Paratico, dove accoglie persone fragili e da cui prepara una serie di missioni di carità, in Italia e all’estero. Marco Ferrari nei giorni scorsi ha celebrato il suo primo incontro, avvenuto 30 anni fa, con Maria, che lui chiama la Mamma dell’Amore. "La prima volta che mi è apparsa la Madonna ero poco più che diciottenne. Correva l’anno 1994 – dice Ferrari – e mi trovavo a casa di amici per festeggiare un compleanno. Prima di dare inizio al party, mi è stato proposto di partecipare a un momento di riflessione e recitare il Santo Rosario. Ero felice di prendere parte alla serata, meno di recitare il Rosario. Eppure quella preghiera ha cambiato totalmente la mia vita. Durante il Rosario ho sentito dei sussurri, una voce che mi parlava, e sono stato preso da un capogiro. Allora ho chiesto di essere lasciato solo e tranquillo in una stanzetta. È stato lì che Lei si è manifestata la prima volta. Era il 26 marzo. Ho sentito solo la sua voce che mi chiedeva di scrivere per i miei fratelli. Qualche mese dopo, il 16 luglio 1994, l’ho vista nella sua figura. Il messaggio centrale che dà a Paratico è che “nei cuori tornino la preghiera e la carità”".

Marco Ferrari, che è conosciutissimo in Italia e all’estero racconta di avere avuto il dono le stimmate per dieci. "Dal 1995 al 2005, per dieci anni, ho ricevuto il dono di portare le stimmate – continua –. Sono apparse dopo un anno esatto dal mio primo incontro. Il giorno dopo le ho mostrate a don Silvio Galli di Chiari, di cui è attualmente in corso la il processo di beatificazione. Da quel momento la croce sanguinante sul petto è apparsa più volte, non solo in tempo di Quaresima ma anche in momenti difficili e tristi. È stata con me almeno una ventina di volte. Oltre ad essa ho avuto buchi sulle mani e sui piedi, nonché segni sulla fronte e sulle spalle, tutti sanguinanti".

Ferrari con l’associazione da lui fondata porta concretamente la sua testimonianza d’amore ai poveri. Per esempio a Paratico dona cibo a lunga scadenza a italiani e stranieri bisognosi. "In questo momento a Paratico abbiamo 18 persone fragili divise in sei nuclei familiari. Sono persone che hanno perso casa e lavoro, una ragazza che ha avuto una gravidanza imprevista che ha dovuto lasciare la propria casa e il cui figlio è stato battezzato proprio ieri. Ritengo che i frutti delle apparizioni mariane siano le nostre opere a favore degli ultimi non solo all’estero ma anche in Italia".

Milla Prandelli