Premi Nobel dell’Economia in cattedra davanti a sessanta studenti

Le menti economiche più brillanti al mondo sono tornate sul Sebino. Da lunedì 16 giugno, fino a sabato 21 giugno, l’Iseolago Hotel ospita la prestigiosa I.S.E.O. Summer School in Economics, che riunisce 60 tra i migliori giovani economisti provenienti da 27 Paesi e 41 università di tutto il mondo. "Quest’anno la nostra segreteria ha ricevuto ben 210 iscrizioni alla Summer School in Economia – spiega il presidente della Fondazione I.S.E.O. Riccardo Venchiarutti -: un record assoluto che, da solo, dà ben conto di come la scuola estiva si sia ritagliata uno spazio di grande notorietà in ambito accademico internazionale. A renderci particolarmente orgogliosi è l’assoluta internazionalità della platea: le candidature al nostro corso arrivano davvero da tutto il mondo, segno che la nostra scuola si è ormai affermata su scala mondiale". I partecipanti stanno seguendo lezioni tenute da alcuni dei massimi esperti del settore. Tra questi spicca Robert Merton, premio Nobel per l’Economia nel 1997 e docente al MIT di Boston, ma c’è pure Bernard Hoekman, professore della European University Institute di Firenze, grande esperto di commercio internazionale e già direttore del dipartimento “International Trade“ della Banca mondiale. Presente anche Christoph Trebesch, docente del Kiel Institute for the World Economy, con una lezione tutta centrata sulla geoconomia, così come Robert Wescott, già capoeconomista della Casa Bianca durante l’amministrazione Clinton. Fra i relatori anche Christopher Rauh, professore dell’Università di Cambridge, Carolyn Fischer e Elena Verdolini. Gli studenti approfondiranno anche la conoscenza del lago d’Iseo e della Franciacorta, come accaduto ieri sera durante la cena di gala all’azienda Guido Berlucchi di Corte Franca.

Mi.Pr.