Tradito dal furto degli arnesi da scasso

Ha cercato di svaligiare l’abitazione del vicino, ma non ci è riuscito. Il dirimpettaio se lo è trovato in giardino armato di martello, ha subito chiesto aiuto al 112, e il ladro, un trentenne del posto, è stato arrestato in flagranza. È successo sabato sera a Manerbio. Il malvivente, alle spalle precedenti specifici, aveva scavalcato la recinzione della villetta che intendeva assaltare. Il proprietario però l’ha scoperto mentre trafugava martelli, badili e attrezzi edili dal capanno degli attrezzi, con l’intenzione di utilizzarli per sfondare porte e finestre. Allarmato, il vicino ha subito chiamato il 112, mentre il bandito si dileguava nell’oscurità. A intercettarlo - e a bloccarlo - ci hanno pensato i carabinieri. Il trentenne è ai domiciliari.B.Ras.