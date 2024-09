Torna la Notte della cultura, musei gratis

Torna quest’anno, dopo la sospensione del 2023 che lasciava spazio alle iniziative per Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura, l’appuntamento autunnale con Notte della Cultura Brescia. Sabato 5 ottobre le vie, le piazze, gli spazi pubblici e privati si animeranno di iniziative e di sorprese per il pubblico: un’opportunità per fruire della bellezza della città e dei suoi monumenti, di lasciarsi stupire dalla magia di una serata speciale e di scoprire o riscoprire angoli noti e meno noti della nostra città, aperti per l’occasione. Musei, gallerie d’arte e sedi espositive saranno eccezionalmente aperti e sarà proposto un variegato programma di iniziative adatte a tutti i tipi di pubblico, compresi bambini e famiglie: ci saranno laboratori, attività performative, approfondimenti culturali, itinerari artistici e tanta, tanta musica. Come spiegato dalla sindaca Laura Castelletti, oltre all’obiettivo della valorizzazione del patrimonio, della cultura e della creatività locali, che è stato il motore originario e rimane un concetto fondante per Notte della Cultura Brescia. Tra le iniziative, “Generazione anni ’90 e nuovo millennio“, mostra promossa da Associazione artisti bresciani, sul tema dell’età fragile, le visite alla Biblioteca Queriniana, il Caminòm Project al Carmine.

Apertura straordinaria anche nelle gallerie d’arte, fino alle 23, ed anche ingresso gratuito a tutti i musei civici, compresa la mostra di Massimo Sestini in Santa Giulia; alla Pinacoteca, la notte al museo, tra laboratori e arte.

F.P.