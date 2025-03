Torna la kermesse dei florovivaisti

CAZZAGO (Brescia) Gli espositori del solo settore florovivaismo che vorranno portare i loro prodotti a Franciacorta In Fiore – la rassegna che da anni battezza la primavera del territorio vinicolo più noto del Bresciano, dedicata alle rose e alle erbacee perenni – potranno farlo a titolo gratuito. Per gli altri l’iscrizione, se fatta entro il 29 marzo, sarà a prezzi scontati. I moduli dovranno pervenire entro il 18 aprile e solo alla conferma della ricevuta si potrà portare produzione alla rassegna del 16, 17 e 18 maggio nel borgo antico di Bornato di Cazzago San Martino, tra le viuzze che costeggiano l’antico maniero della famiglia Orlando e altre magnifiche dimore nobiliari.

Quest’anno il tema è “Aria tra i fiori di mille colori“. "Passeggiare tra le installazioni floreali sarà come lasciarsi trasportare da una brezza leggera, circondati da fiori di mille colori che raccontano la bellezza della diversità e il continuo rinnovarsi della natura – promettono gli organizzatori – Con il tema di quest’anno celebriamo l’aria, elemento essenziale per la vita e simbolo di trasformazione e rigenerazione. Come il vento che trasporta i pollini e favorisce la fioritura, anche Franciacorta in Fiore 2025 si rinnova, introducendo un nuovo percorso espositivo tutto da scoprire".

Mi.Pr.