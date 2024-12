Terreni contaminati al Villaggio Violino, sì al progetto di bonifica

Un lascito del passato di cui la città avrebbe fatto volentieri a meno, ma è noto che, nei decenni, terreni contaminati e scorie finivano un po’ ovunque. È accaduto anche al Parco della Musica John Lennon, principale area verde e di aggregazione del Villaggio Violino, dove vanno bonificati e messi in sicurezza 6.500 metri quadri di terreno, per un intervento di 724mila euro che dovrebbe iniziare e concludersi nel 2025.

Dalle segnalazioni di cittadini per la presenza di un cumulo di terreno (frutto dello scavo per la palestra degli anni 2000) è emersa la contaminazione di mercurio, Pcb, diossine e furari con concentrazioni oltre i parametri di legge. Come ricorda Camilla Bianchi, assessore all’Ambiente, il Comune ha interdetto l’area alla fruizione da parte del pubblico. L’Arpa ha proseguito poi con le analisi anche dell’area adiacente, per un totale di oltre 6mila metri quadrati da bonificare e, per la parte adiacente alla ferrovia, da mettere in sicurezza (vicino ai binari non si può scavare). Dopo la fase di caratterizzazione, la giunta ha approvato il progetto di bonifica; a gennaio si chiuderà la gara, che nel frattempo è stata bandita, e al netto di ricorsi si potrà procedere con i cantieri. "A gennaio ci sarà una nuova assemblea pubblica – aggiunge Andrea Rolfi, presidente del Consiglio di quartiere del Villaggio Violino – per aggiornare la cittadinanza".

Federica Pacella